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Спортсмены Люберец завоевали 30 наград на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо

Спортсмены ЦСП «Торнадо» городского округа Люберцы завоевали 30 наград различного достоинства на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо (МФТ). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили 12 и 13 октября в Тамбове. В них приняли участие более 600 спортсменов из 12 регионов России.

ЦСП «Торнадо» представляли 12 спортсменов. На их счету — 22 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей.

Александра Журова завоевала пять золотых медалей (туль, спарринг, постановочный спарринг, командный спарринг, командный туль).

Юлия Береговская — три золотых (командный спарринг, командный туль, постановочный спарринг) и одну серебряную медали (спарринг).

В копилке Анастасии Манафовой — два золота (командный спарринг, командный туль), серебро (спарринг) и бронза (туль).

Алина Старожилова стала первой в соревнованиях по тулям и второй в спарринге.

Ольга Котенко завоевала две золотые медали (туль и постановочный спарринг) и бронзовую (спарринг).

У Александры Щедринской — два золота и бронза (спарринг, постановочный спарринг и туль соответственно).

У Дарьи Крячко — также два золота и бронза (туль, спарринг и сила удара соответственно).

Гончарова Мария завоевала две золотые награды (туль и спарринг), в копилке Полины Ким — золото (туль) и бронза (спарринг).

По одной медали — два золота и бронза — у Анны Гончаровой, Андрея Лапкина и Тимура Гамурара соответственно.

Тренеры, подготовившие победителей и призеров, — Павел Ворсин и Сергей Дмитриев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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