Спортсмены Центра Факел покорили Открытый Чемпионат Щелкова по жиму штанги лежа

В физкультурно-оздоровительном комплексе № 2 в деревне Огуднево городского округа Щелково прошел Открытый Чемпионат городского округа Щелково по жиму штанги лежа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие около 160 атлетов из различных уголков Московской области, демонстрируя свою силу, выносливость и мастерство. Спортсмены центра Факел показали выдающиеся результаты и завоевали два первых места.

Первое место занял Глеб Боковцов, представитель категории мальчики 13-15 лет в весовой категории до 100 кг. Его результат составил впечатляющие 97,5 кг, что стало настоящим триумфом для юного спортсмена и его наставников.

Также первое место досталось Роману Смайлову, который выступал в категории мужчины до 75 кг. Его результат в 95 кг также стал значительным достижением и подтверждением высокого уровня подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.