Спортсмены Солнечногорска завоевали золото на областном турнире по боксу

В Солнечногорске состоялся традиционный турнир по боксу, приуроченный к 83-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов со всей Московской области, среди которых 14 боксеров представляли Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам турнира команда Солнечногорска заняла первое место в общекомандном зачете, одержав победы в девяти поединках. Сборная Дубны заняла второе место, а бронзовые медали достались команде Зеленограда.

«Этот турнир стал не только спортивным событием, но и важным напоминанием о нашем героическом прошлом. Спортсмены продемонстрировали свое мастерство и обменялись опытом. Участие наших боксеров и их победы — это свидетельство упорства и стремления к высоким результатам», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Виктория Куракова.

В рамках турнира также провели дисциплину «Удар на силу», в которой участники продемонстрировали свои физические способности. В этой категории победу одержал Вячеслав Орлов из Солнечногорска с результатом 350 кг, второе и третьи места заняли спортсмены из Дубны: Даниил Терентьев — 310 кг, Айтемир Эргеншов — 290 кг.

На церемонии награждения вручили благодарственные письма главному тренеру по боксу Александру Михайлову за его вклад в воспитание талантливых спортсменов, Денису Серову, который уже добился значительных успехов в спорте, и юному боксеру Даниилу Коробову за целеустремленность.

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