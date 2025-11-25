Спортсмены Солнечногорска заняли второе место в первенстве по футзалу

23 ноября в спортивном комплексе «Авангард» в Солнечногорске состоялся второй тур Первенства Московской области по футзалу сезона 2025-2026 среди юношей до 17 лет. Команда «Спортивная школа № 1» Солнечногорска встретилась с мытищинской командой «СШ ЦДЮС». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матч завершился ничьей со счетом 2:2. По результатам второго тура спортсмены Солнечногорска занимают второе место в турнирной таблице. Напомним, в первом туре команда «Спортивная школа № 1» одержала уверенную победу над Серпуховом со счетом 11:1.

«Спортивные достижения наших юных земляков — это всегда повод для гордости и мотивация для всего округа. Подобные соревнования не только повышают профессиональный уровень игроков, но и укрепляют спортивные связи между муниципалитетами», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В текущем сезоне первенства Московской области по футзалу принимают участие девять команд из таких городов, как Подольск, Мытищи, Балашиха, Серпухов, Щелково, Химки, Красноармейск и Орехово-Зуевский городской округ. Турнир включает 17 туров, матчи которых проводятся каждое воскресенье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.