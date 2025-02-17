Спортсмены Серпухова завоевали медали на чемпионате и первенстве по легкой атлетике

Спортсмены городского округа Серпухов успешно выступили на чемпионате и первенстве по легкой атлетике (спорт ЛИН), которые состоялись 13 февраля в г. о. Щелково. В соревнованиях, приняли участие более 30 участников из различных муниципалитетов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Серпухов представляли 5 спортсменов из клуба «Равные возможности»: 2 человека приняли участие в первенстве и 3 человека в чемпионате.

Программа соревнований включала бег на дистанциях 800 и 200 метров, а также прыжки в высоту. Каждый спортсмен мог участвовать в двух дисциплинах. Серпуховские атлеты вернулись с тремя медалями:

Первенство:

Золото: Илья Грицев (бег на 800 метров);

Серебро: Илья Грицев (бег на 200 метров).

Чемпионат:

Бронза: Наталья Мишина (бег на 200 метров).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.