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Спортсмены Щелкова завоевали золото на областных соревнованиях по гимнастике

С 15 по 16 февраля в городе Раменское Московской области проходили соревнования по эстетической гимнастике «Надежды Подмосковья». В числе участников оказались и команды спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Они показали отличные результаты в своих возрастных категориях: команда «Риксос-Ритмико» заняла 1-е место среди девочек 8-10 лет, а команда «Никос» взяла золото в возрастной категории 10-12 лет. Бронзовым призером среди девушек 12-14 лет стала щелковская команда «Риксос».

Высокие достижения гимнасток стали результатом трудолюбия и упорных тренировок под руководством тренера Любови Никулиной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.