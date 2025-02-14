Спортсмены Щелкова заняли призовые места на соревнованиях по лыжным гонкам

В городе Рыбинск Ярославской области в минувшие выходные проходили соревнования по лыжным гонкам «Деминская классика». Представители спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково показали отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

София Кудинова стала бронзовым призером на дистанции 10 километров среди девушек 2007–2008 гг. р. Ульяна Аксенова также завоевала бронзу на дистанции 10 километров, но уже среди женщин 2002–2006 гг. р.

Несмотря на малоснежную зиму, желающие побороться за звание сильнейших лыжников приехали в Ярославскую область из разных уголков страны. В этом году в трех гонках на 5, 10 и 20 километров приняли участие более 150 человек из Московской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Костромской, Ростовской, Тверской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.