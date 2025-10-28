сегодня в 18:59

Спортсмены Щелкова выиграли 77 медалей на открытом Кубке по плаванию

В минувшее воскресенье, 28-го октября, в Электростали состоялись масштабные соревнования, собравшие около 300 спортсменов — второй этап IV открытого Кубка городов Восточного Подмосковья по плаванию и подводному спорту. Щелковский плавательный центр «Нептун» на этих стартах представляла внушительная команда из 48 воспитанников. Спортсмены показали впечатляющий результат, и по итогам соревнований поднялись на пьедестал почета в общей сложности 77 раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В копилке плавательного центра Нептун оказалось 28 золотых медалей, 31 серебряная и 18 бронзовых.

Такой выдающийся результат — это огромный труд и сила воли юных спортсменов, а также профессионализм тренерского состава и неоценимая поддержка родителей.

«Поздравляем всех причастных с этим триумфом и желаем дальнейших успехов на следующих этапах Кубка», — отметили представители плавательного центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.