сегодня в 08:56

Спортсмены Щелкова с ОВЗ завоевали «золото» на соревнованиях по футболу

В Сочи на федеральной территории «Сириус» 2-го ноября завершился финальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Стальная воля». Команду юношей от Московской области представляли воспитанники спортивной школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кирилл Пашков, Вячеслав Зиганшин, Сергей Долматов, Игнатий Дианов, Владимир Егоров и Егор Алексеев достойно показали себя на футбольном поле и принесли команде победу.

По итогам соревнований по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом призовые места распределились следующим образом. Команда Московской области заняла первое место, представители Челябинской области завоевали серебро, а спортсмены из Санкт-Петербурга выиграли бронзу.

Спортсменов из городского округа Щелково подготовил тренер-преподаватель Роман Константинович Песоцкий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.