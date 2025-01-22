Спортсмены Щелкова приняли участие в областном первенстве по голболу

В минувшие выходные во дворце спорта «Борисоглебский» в городском округе Раменское состоялось первенство Московской области по голболу. Это спортивная игра для инвалидов по зрению и слабовидящих, в которой важно опираться на слух и тактильные ощущения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие семь команд: из Щелкова, Королева, Сергиев Посада, Электростали, а также приглашенные команды из Москвы и Нижегородской области. Щелковскую команду представляли воспитанники СШАВС «Спартанец» — Иван Сергеевич Белоножкин, Алиса Дмитриевна Хрусталева и Артем Сергеевич Концов.

Первенство Московской области стало одним из подготовительных соревнований к Первенству России, которое стартует в этом же спортивном комплексе уже в середине марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.