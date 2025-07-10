Спортсмены Раменского приняли участие на этапе Кубка России по кануполо

В Раменском на озере Пионер состоялся третий этап Кубка России по кануполо — водному виду спорта, объединяющему каноэ и поло. Местные команды показали высокие результаты, завоевав призовые места в двух дивизионах масштабного турнира, сообщает пресс-служба администрации округа.

Захватывающие соревнования по кануполо собрали на озере Пионер в Раменском 16 команд из шести регионов России. Спортсмены разыграли награды в трех дивизионах, продемонстрировав напряженную борьбу и командную поддержку.

Раменское представляли четыре команды. Во втором дивизионе честь города защищали «Вольный ветер» и «Бодрость». В детском, третьем дивизионе выступали «ВездеХод» и «Дети Вольного ветра».

По итогам турнира раменские кануполисты завоевали призовые места в своих дивизионах. Во втором дивизионе «Вольный ветер» стал четвертым, а «Бодрость» заняла седьмое место. В детском дивизионе «ВездеХод» финишировал вторым, а «Дети Вольного ветра» — третьими.

Победителями турнира в первом дивизионе стала команда СПБ1 из Санкт-Петербурга. Во втором дивизионе золото досталось ярославской команде «Одиссей». В детском дивизионе первенствовала команда «Некст» из Великого Новгорода.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.