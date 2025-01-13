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Спортсмены Подольска завоевали 12 медалей на первенстве Подмосковья по борьбе

Подольчане завоевали 12 медалей на первенстве Московской области по греко-римской борьбе в спортивном комплексе «Спорт-Сервис» округа. Состязания проводили среди юношей до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Подольска.

Будущих чемпионов на открытии состязаний приветствовал президент федерации спортивной борьбы Московской области Армен Григорян.

Подольские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав 4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых медали.

В весовой категории 32 кг золото взял Рустам Абдуллаев, серебро — Кирилл Дудкин, бронзу — Тимофей Черников.

В весе 35 кг победил Дмитрий Тельпиз, на втором месте — Денис Носов. В категории 38 кг бронза у Керима Азизова.

В весовой категории до 48 кг лучшим стал Арсений Исмаилов, серебро у Андрея Жиганова. Бронзовые медали получили Авет Дунамалян в весе 57 кг и Максим Герасев в весе 62 кг. Золото в весе 68 кг получил Александр Боронин, серебро — Никита Потапов.

Лучшие спортсмены теперь будут бороться на уровне ЦФО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.