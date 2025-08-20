Спортсмены Подольска стали серебряными призерами лиги бега

Подольский клуб любителей бега «Молочник» занял второе место в финале Гран-при ANTA, организованном Лигой бега. Всего более 250 человек приняли участие в состязаниях в Подольске. Особенностью мероприятия стали забеги с выбыванием, где из 16 стартовавших в финале остаются только 5, а главный приз получает лишь победитель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский клуб любителей бега «Молочник» создан в октябре 2024 года тренером-преподавателем СШОР «Лидер» Ольгой Молочниковой. Команда из 36 человек не только успешно участвовала в онлайн забегах, но и в финале уступила лишь именитому клубу «Бегущие лисы».

Путь к финалу был непростым. Сначала участники прошли семь онлайн-этапов. В отличие от традиционных марафонов, на онлайн-забегах спортсмены выбирали место и время, используя GPS-системы для отслеживания результатов. После чего в заключительный отбор попали представители 34 клубов.

Особого упоминания заслуживают достижения подольских бегунов из клуба «Молочник» в личном зачете Гран-при. Блестящие результаты показали Эльнара Мирсаитова и Матвей Молочников, Артем Губкин завоевал серебряную медаль, а Федор Матвиенко стал бронзовым призером. Победители показали результаты, достойные профессионалов.

Заключительная программа включала детские забеги на 1000 метров в возрастных категориях 2014-2015 и младше. Взрослые забеги на 5000 метров провели для мужчин и женщин, также устроили клубные эстафеты.

Победителей наградили медалями, кубками и сертификатами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.