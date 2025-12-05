Спортсмены Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Подмосковные спортсмены завоевали три медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» «На Кубок «Большого Вудъявра». В копилке сборной региона золото, серебро и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужских соревнованиях в дисциплине «слалом» сразу два подмосковных горнолыжника поднялись на пьедестал почета. Победителем стал Александр Хорошилов (Областной центр олимпийских видов спорта, Дмитров), а Семен Ефимов (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра) завоевал серебряную медаль. Тройку лидеров замкнул спортсмен из Челябинской области.

«Все очень хорошо складывается. Снега достаточно, он очень жесткий. Весь коллектив наш, и спортивный, и тренерский, и организационный, собрались, вычислили трассу. На первой трассе не совсем уверенно себя чувствовал, но на второй как-то поймал. Плюс у меня позиция была третья, с нее атаковать, конечно, психологически намного легче. Поэтому я, в принципе, рискнул, трасса это позволяла. Практически ничего не делал, просто перекладывал из стороны в сторону и получал огромное удовольствие», — прокомментировал победное выступление Александр Хорошилов.

Среди женщин в слаломе третьей финишировала Виталина Гирина (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра). На первом месте горнолыжница из Мурманской области, а «серебро» завоевала представительница Москвы.

Этапы Кубка России в дисциплине «слалом» проходят с 3 по 6 декабря 2025 года в Кировске (Мурманская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях принимают участие 130 спортсменов.

Отметим, что на трассе в Кировске на этапах Кубка России в дисциплине «слалом» Семен Ефимов трижды становился победителем: дважды в 2022 году и один раз в 2024 году. Александр Хорошилов стал лучшим в 2023 году. Виталина Гирина завоевывала золотую медаль в 2022 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.