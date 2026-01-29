Спортсмены Подмосковья завоевали серебро и бронзу на Кубке России по горнолыжному спорту

Артемий Семенов и Виталина Гирина из Подмосковья стали призерами IV и V этапов Кубка России по горнолыжному спорту в Красноярске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмены Московской области успешно выступили на IV и V этапах Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом-гигант». Соревнования проходят с 24 по 30 января 2026 года в Красноярске в рамках федеральной программы «Спорт России».

Серебряную медаль среди мужчин завоевал Артемий Семенов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Его результат составил 1:50,03 секунды. Первое место занял спортсмен из Калужской области, третье — представитель Краснодарского края.

Бронзовую медаль среди женщин получила мастер спорта Виталина Гирина, также выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина». Она показала результат 2:02,29 секунды. Победительницей стала спортсменка из Башкортостана, второе место заняла представительница Мурманской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.