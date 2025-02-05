Спортсмены Подмосковья завоевали медали на первенстве России по фехтованию

Представители Подмосковья завоевали золотую и бронзовую медаль первенства России среди кадетов по фехтованию на шпагах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Илья Лобыкин провел восемь победных поединков. В финальном поединке он встретился с представителем Санкт-Петербурга Елисеем Писаревым. Долгое время спортсмены отвечали друг другу уколом на укол. В середине второго периода, при счете 7:7, подмосковный шпажист смог нанести три укола подряд и выйти вперед — 10:7. Соперник ответил двумя точными атаками — 10:9. Но до перерыва спортсмен из Московской области нанес еще один укол — 11:9. В заключительном отрезке встречи Илья Лобыкин за 14 секунд провел две точные атаки — 13:9, и затем довел поединок до уверенной победы — 15:10.

​Еще один представитель Подмосковья Егор Смирнов, одержав победу в шести поединках, дошел до стадии полуфинала. В противостоянии за выход в финал с Елисеем Писаревым из северной столицы он уступил со счетом 8:15 и занял почетное третье место.

​Первенство России среди кадетов по фехтованию на шпагах проходит со 2 по 9 февраля в городе Волгоград. В личных соревнованиях приняли участие 224 шпажиста. 4 февраля в рамках первенства состоятся командные соревнования.

​Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

​Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.