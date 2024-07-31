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Спортсмены Подмосковья завоевали две медали на турнире по пляжному волейболу

Волейболисты-пляжники из Московской области завоевали две серебряные медали на чемпионате и первенстве России по спорту глухих, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Регион на соревнованиях представляли 11 атлетов. Спортсменка центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Наталья Трубова в паре с новосибирской волейболисткой Екатериной Карамышевой, завоевала серебряную медаль чемпионата России.

Еще одно «серебро» на счету подмосковного тандема в составе Эвелины Печеркиной и Юлии Шаминой, которые заняли второе место в рамках национального первенства.

За места на пьедестале соревнований боролись 39 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, а также из Московской, Калужской, Белгородской, Новосибирской, Воронежской и Тульской областей.

Чемпионат и первенство России по спорту глухих (пляжный волейбол) проходили в с. Бунырево (Тульская область) с 25 по 29 июля. Соревнования были организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.