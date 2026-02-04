сегодня в 13:02

Спортсмены Подмосковья завоевали две бронзы на чемпионате России по пулевой стрельбе

Спортсмены Московской области выиграли две бронзовые медали на чемпионате России по пулевой стрельбе, который проходит в Ижевске с 25 января по 4 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Мастер спорта международного класса Антон Аристархов из областного центра олимпийских видов спорта и УОР №1 в Ногинске завоевал бронзовую медаль в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» среди мужчин. Победителем стал спортсмен из Иркутской области, серебро досталось участнику из Свердловской области.

В дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» среди смешанных пар бронзовые медали получили Дмитрий Бондарь (УОР №1, Дмитров) и Софья Никулина (областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №1, Дмитров). Золотые медали выиграла команда Москва-1, серебро — спортсмены из Республики Бурятия.

Чемпионат России по пулевой стрельбе проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.