Спортсмены Подмосковья завоевали четыре медали на чемпионате России по плаванию

Спортсмены Московской области завоевали четыре медали на чемпионате России по синхронному плаванию. В копилке подмосковной команды золото, серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионкой России стала подмосковная спортсменка Валерия Плеханова, которая завоевала золотую медаль в дисциплине «соло — техническое».

Серебряные медали соревнований завоевали Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Полина Юрашева в дисциплине «дуэт — произвольная программа». Первое и третье места заняли команды Санкт-Петербурга и Москвы соответственно.

Также подмосковные синхронистки тем же составом стали бронзовыми призерами чемпионата России в дисциплине «дуэт». «Золото» у московской команды, а «серебро» — у представительниц Санкт-Петербурга.

В дисциплине «дуэт смешанный — произвольная программа» бронзовыми призерами стали Басима Муасуэс, Максим Чернышев и Екатерина Романова. Первые две ступени пьедестала почета в этих состязаниях заняли соперники из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по синхронному плаванию проходит с 23 по 26 апреля во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге. В соревнованиях принимают участие более 300 сильнейших спортсменов страны, которые ведут борьбу за 13 комплектов наград. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.