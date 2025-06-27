Спортсмены Подмосковья завоевали бронзу на чемпионате РФ по пляжному волейболу

Чемпионат и первенство России по спорту глухих в дисциплине «Пляжный волейбол» прошел в селе Бунырево Тульской области. По итогам первенства среди юниорок на третью ступень пьедестала поднялись воспитанницы школы олимпийского резерва «Метеор» в Балашихе Эвелина Печеркина и Юлия Шамина. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В этом году турнир собрал команды со всей страны, среди участников: Москва, Санкт-Петербург, Калужская, Воронежская, Новосибирская, Тульская области, Республика Саха (Якутия) и другие регионы.

Особым моментом стало награждение победителей. Спортсменов лично поздравил и вручил награды президент Общероссийской спортивной федерации спорта глухих Дмитрий Ребров.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини-футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в топ-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Подробную информацию по занятиям, в том числе и по пляжному волейболу, можно получить на официальном сайте спортивной школы олимпийского резерва «Метеор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.