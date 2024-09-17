Спортсмены Подмосковья завоевали бронзу чемпионата России по голболу

Две подмосковные команды стали бронзовыми призерами чемпионата России по голболу среди спортсменов с нарушением зрения, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мужская команда «Московская область-1» в борьбе за третье место пьедестала почета обыграла соперников из Москвы со счетом 13-8. Первое и второе места у сборных Новосибирской и Тульской областей соответственно.

В женском матче за «бронзу» сборная Подмосковья была сильнее команды из Тулы. Итоговый счет встречи — 8:3. Обладателями золотых медалей стала сборная Калужской области, серебряные завоевали спортсмены из Вологды.

Чемпионат России по голболу среди спортсменов с нарушением зрения проходил с 6 по 12 сентября во Дворце спорта «Борисоглебский» в городе Раменское Московской области. Борьбу за медали вели 17 команд из девяти регионов России. По итогам чемпионата России будут сформированы мужская и женская национальные сборные для участия в международных соревнованиях.

Чемпионат России состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.