Спортсмены Подмосковья завоевали 8 медалей на фестивале китайских видов спорта

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На всероссийском фестивале китайских национальных видов спорта и искусств «Наследие Конфуция» спортсмены Московской области завоевали 8 медалей различного достоинства. В копилке сборной региона семь золотых и одна серебряная награда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область на фестивале представляли спортсмены из городского округа Коломна, которые завоевали награды в одной из дисциплин ушу — цзитисянму (групповые программы).

По итогам соревнований Андрей Бойков, Сергей Сергеев, Вячеслав Просвирнин, Наталья Катькова, Андрей Пеньков, Иван Евсеев и Анастасия Сидякина завоевали золотые медали. Серебряным призером стала Мария Якушина.

Фестиваль прошел в Московском дворце ушу 5 октября и собрал более 500 спортсменов из различных регионов России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.