Спортсмены Подмосковья завоевали 5 медалей кубка РФ и нацчемпионата по фристайлу

Представители Московской области стали обладателями двух медалей на финальном этапе Кубка России по фристайлу и трех наград в рамках чемпионата России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В рамках III этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» Максим Буров завоевал золотую медаль, а Илья Буров стал серебряным призером. На третьем месте расположился представитель Москвы.

Максим Буров стал победителем общего зачета Кубка России в сезоне 2024/2025, набрав по сумме трех этапов 280 очков.

Также подмосковные фристайлисты дважды поднимались на пьедестал в рамках чемпионата России.

Сборная Московской области стала победителем соревнований в дисциплине «акробатика-группа-смешанная», оставив позади соперников из Москвы и Республики Башкортостан. В составе команды выступали спортсмены Максим Буров, Илья Буров и Станислава Сумеркина.

В индивидуальной программе соревнований среди мужчин в дисциплине «акробатика» Илья Буров завоевал чемпионский титул, а Максим Буров стал серебряным призером. Замкнул тройку лидеров представитель Москвы.

Заключительный этап Кубка России по фристайлу проходил с 23 по 26 февраля 2025 года, а чемпионат России прошел с 25 февраля по 1 марта на территории СК «Подолино» в Ярославской области.

Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.