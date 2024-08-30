Спортсмены Подмосковья завоевали 23 медали на чемпионате РФ по спидскейтингу

Представители Подмосковья удостоились 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых наград чемпионата и первенства России по спидскейтингу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​В главных стартах страны за подмосковную команду выступил 21 спортсмен. За три соревновательных дня сборная Московской области завоевала 10 медалей в рамках чемпионата страны и 13 наград — в рамках национального первенства.

​Чемпионом России в дисциплине «трек 1000 метров» стал Максим Гуцалов. Кроме того, на его счету четыре бронзовые и две серебряные медали, выигранные в различных дисциплинах турнира. Также призерами чемпионата стали Максим Таширев и Виктория Юденкова.

​Призовые места на первенстве России завоевали: Алиса Филатова, Маргарита Ручейкова, Диана Махмудова и Федор Павлов, а Виктория Ручейкова стала обладателем сразу трех золотых наград.

​На официальной церемонии открытия соревнований Виктории Ручейковой были вручены три свидетельства обладателя рекорда России по роллер-спорту. Рекорды были установлены на всероссийских соревнованиях по марафону на роликовых коньках в 2022 году и на первенстве России в 2023 году. В этом году подмосковная спортсменка одержала победу в гонке-марафоне на 42,195 км.

​В рамках основных спортивных мероприятий также было проведено первенство федерации роллер-спорта для спортсменов дополнительных возрастных категорий, в котором представительница Подмосковья Марина Шестерикова стала абсолютным победителем, завоевав четыре золотых медали.

​Чемпионат и первенство России по спидскейтингу, а также первенство федерации роллер-спорта прошли с 21 по 26 августа в городе Магнитогорск.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.