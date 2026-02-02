Спортсмены Подмосковья завоевали 12 медалей по подводно-исследовательскому спорту

С 31 января по 1 февраля в Орехово-Зуеве прошел отборочный этап чемпионата по подводно-исследовательскому спорту, в котором спортсмены из Московской области завоевали 12 медалей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Отборочный чемпионат по подводно-исследовательскому спорту «IFURS-ГГТУ-Орехово-Зуево» прошел на базе Государственного гуманитарно-технологического университета с 31 января по 1 февраля. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Московской, Ленинградской, Тверской областей, Краснодарского края и Москвы.

Команда Московской области завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. В дисциплине «Подводные кольцевые гонки» среди участников 9–11 лет победителями стали Матвей Иванов и Марсель Чеучи из Шатуры. В категории «Подводный ниндзя» (12–14 лет) первое место занял Ярослав Малинский из Клина, третье место — Олег Бирюков из Орехово-Зуевского округа. В «Подводной эстафете» (15–17 лет) серебро получили Артем Лобанов и Матвей Носов, бронзу — Кирилл Цветков и Василий Ильин, все из Орехово-Зуевского округа. Среди взрослых бронзовым призером стал Максим Растрыгин из Шатуры.

В рамках чемпионата прошел отборочный этап Всероссийского движения «Профессионалы». Победителем стал Артем Лобанов, второе и третье места заняли Николай Закревский и Илья Агаев из Орехово-Зуевского округа.

Победители представят Московскую область на Всероссийском финале в Санкт-Петербурге. Чемпионат прошел при поддержке министерства образования Московской области, Федерации IFURS, ГГТУ и ООО «ТехноСтандарт». Мероприятие реализует цели проекта «Всё лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.