Спортсмены Подмосковья заняли призовые места на международных соревнованиях

сегодня в 16:14

В Объединенных Арабских Эмиратах прошли международные соревнования по легкой атлетике. За победу боролись спортсмены из России, Германии, Испании, США, Италии, Индии, Кении, Франции, Мексики, Нидерландов, Канады, Египта, Сингапура и Сирии, сообщает пресс-служба админстрации округа Балашиха.

В копилке нашей сборной 14 медалей, из них два «золота» принесла тренер балашихинской спортивной школы «Орион» по легкой атлетике Угарова Кристина на дистанции 200 и 3000 метром и две «бронзы» — воспитанница балашихинской спортивной школы «Орион» — Пенькова Василиса на дистанциях 800 и 3000 метров.

На международном матче Клубных команд в Дубае спортсмены были в форме сборной страны, с флагом и гербом России.

Всего Балашиху и спортивную школу «Орион» представили шесть спортсменок:

Подкосова Полина — 100 м, 200 м;

Карлова Виктория — 50 с/б, 400 м;

Ворона Виктория — 200 м, 400 м;

Пенькова Василиса — 3000 м, 800 м;

Михайлова Мария-Стефания — 800 м, 3000 м;

Чернявская Полина — 100 м, 200 м.

В категории «Мастер» Балашиху представила Кристина Угарова — 200 м, 3000 м.

Все участники из Балашихи получили памятные медали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.