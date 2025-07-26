Спортсмены Подмосковья взяли золото на Первом командном чемпионате РФ по гольфу

С 22 по 25 июля состоялся первый в истории Командный чемпионат России по гольфу. Игра проходила на поле гольф-клуба «Форест». Московская область стала победителем чемпионата, забрав все золотые медали и вписав себя тем самым в историю, сообщает «Гольф.ру» .

Имена победителей будут выгравированы на кубках первой команды-чемпиона. Пьедестал между собой разделили Подмосковье и Москва. Среди 72 участников было 15 мастеров спорта, 32 кандидата в мастера спорта, которые неоднократно становились чемпионами страны, победителями Кубка России и золотыми призерами первенства России.

«Команды Федерации гольфа Московской области показали высокий уровень подготовки и тактической игры. Я благодарю игроков, тренерский состав и, конечно, руководство Московской области и лично губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку олимпийских видов спорта. Уверен, что спортсмены Московской области и дальше будут демонстрировать высокий класс игры и радовать своих болельщиков», — сказал после церемонии награждения первый вице-президент Федерации гольфа Московской области Алексей Жарич.

Всего в чемпионате поучаствовали 18 команд: 10 мужских и 8 женских, в каждой — по 4 человека. На первом этапе все команды прошли отбор, чтобы узнать, с кем им придется играть в первый день соревнований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.