Спортсмены Подмосковья взяли золото на чемпионате мира по танцам в Казахстане

Красногорские танцоры стали чемпионами мира на международных соревнованиях в Казахстане. Их успех — наглядный пример того, что упорство, труд и преданность своему делу могут привести к выдающимся результатам, сообщает пресс-служба администрации округа.

На чемпионате мира по танцевальному спорту, который проходил в Казахстане, золотые медали завоевали педагоги Красногорского Образовательного центра «Полет» Кира Ткачева и Сергей Савушев. Они стали чемпионами мира по танцам в категории: молодежь до 21 года.

Кира и Сергей работают в знаменитом на весь Красногорск танцевальном центре «Звездный вальс» с начала осени. Под их чутким руководством юные танцоры уже побывали на первых профессиональных турнирах и получили первые заслуженные награды.

«Поздравляем Киру и Сергея, всех их учеников, а также коллектив танцевального центра «Звездный вальс» с этим прекрасным достижением!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.