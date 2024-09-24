Спортсмены Подмосковья взяли «серебро» на чемпионате России по гребному спорту

Представительницы Московской области стали серебряными призерами чемпионата России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Тандем спортсменок Московской области — Ольга Иноземцева и Виктория Луганская — занял вторую ступень пьедестала почета в соревнованиях двоек без рулевого среди женщин. Лидерами этой гонки стали представительницы Москвы, а закрыла тройку призеров пара из Санкт-Петербурга.

Всего в соревнованиях приняли участие более 220 гребцов из 15 регионов страны. Чемпионат России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля» проходил с 19 по 23 сентября 2024 года в Ростове-на-Дону.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.