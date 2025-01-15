Спортсмены Подмосковья взяли пять медалей на юниорском первенстве России

Представители Московской области завоевали пять медалей на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. В копилке спортсменов региона золото, серебро и три бронзы в соревнованиях шпажистов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотую медаль завоевал женский квартет «Московская область-1» в командных соревнованиях. В составе коллектива выступали спортсменки Анастасия Забелина, Юлия Полозова, Софья Цушко и Лилиана Черчесова. На втором и третьем местах представительницы Москвы и Республики Татарстан соответственно.

В мужских командных соревнованиях сборные региона стали обладателями серебряной и бронзовой наград. Занявший второе место коллектив «Московская область-3» представляли Максим Александров, Аркадий Кардава, Артем Карпунин и Георгий Хамицаев. В составе команды «Московская область-1» выступали спортсмены Константин Бартенев, Илья Лобыкин, Богдан Новак и Антон Чеботарев, которые расположились на третьей ступени пьедестала. Победителями в этих соревнованиях стали фехтовальщики из Санкт-Петербурга.

В индивидуальных соревнованиях представители Московской области Богдан Новак и Анастасия Забелина стали бронзовыми призерами среди юниоров и юниорок соответственно.

В первенстве России по фехтованию принимают участие более 700 спортсменов из 35 регионов России. Соревнования проходят с 11 по 20 января 2025 года в Орле в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.