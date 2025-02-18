Спортсмены Подмосковья взяли медали на XXXV Всероссийских соревнованиях по боксу

Золотую и две серебряные медали завоевали люберецкие боксеры на XXXV Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» среди мужчин памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и заслуженного тренера России Александра Щедеркина. Турнир прошел в Люберцах во дворце спорта «Триумф», сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году соревнования собрали более 150 боксеров из 19 регионов страны. Турнир входит в число престижных и знаковых: в свое время его победителями стали олимпийские чемпионы Александр Поветкин и Евгений Тищенко.

Представители городского округа Люберцы завоевали на юбилейных соревнованиях три медали. «Золото» досталось Артуру Камбегову, два серебра — Владиславу Комарову и Сергею Оганисяну.

«Этот турнир — больше, чем просто соревнование. Это обет памяти. Это обещание, что Люберцы никогда не забудут своих героев. Здесь растят не просто боксеров — здесь закаляют бойцов по жизни. Люберцы — это не просто город. Это характер. Это честь. Это память. И пока в «Триумфе» звучит гонг — люберецкая боевая слава будет жить», — отметил мастер спорта, отличник физической культуры, чемпион мира по боксу Андрей Гоголев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.