Спортсмены Подмосковья стали призерами на турнире по плаванию «Победим вместе»

Обучающиеся Дмитровского техникума приняли участие во Всероссийском турнире по плаванию среди лиц с синдромом Дауна «Победим вместе». Соревнования прошли в Казани, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Студентка Алла Карапетян, обучающаяся по профессии швея, завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Леонид Стельмухов, будущий слесарь, стал обладателем восьми наград, включая три золотые и пять серебряных медалей.

«В турнире участвовали 198 спортсменов из 39 регионов России, а также спортсмены из Италии, Казахстана и Кыргызстана. После соревнований ребята посетили исторический Казанский Кремль, театр и узнали много нового в зоопарке. Эти мероприятия способствовали расширению кругозора спортсменов и дали им незабываемые впечатления. Поздравляем ребят с достижением и желаем дальнейших побед», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.