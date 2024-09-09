сегодня в 17:05

Спортсмены Подмосковья взяли две медали на Всероссийских соревнованиях по ВМХ

Спортсменки из Московской области стали обладательницами двух медалей на Всероссийских соревнованиях и первенстве России по велоспорту ВМХ фристайл-парк. Представительницы региона завоевали золото и серебро турнира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсменка области София Непрынцева, представляющая подмосковное училище олимпийского резерва № 1, стала победителем всероссийских соревнований в возрастной категории девушки 15-16 лет. На втором и третьем местах участницы из Москвы и Тюменской области соответственно.

Серебряным призером первенства России среди юниоров 19-21 лет по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк стала спортсменка Алина Грамашова, которая также тренируется в училище олимпийского резерва № 1. На первой и третьей ступенях пьедестала расположились представительницы Санкт-Петербурга.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.