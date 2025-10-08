Спортсмены Подмосковья взяли бронзу на чемпионате РФ по прыжкам на лыжах с трамплина

Подмосковные спортсмены стали бронзовыми призерами командных соревнований чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный квартет, в составе которого выступали Виталий Иванов, Владимир Малов, Данила Букин и Константин Николаев, стал бронзовым призером в командных прыжках с трамплина К-125.

Победителями этих состязаний стали спортсмены из Свердловской области, а серебряными призерами летающие лыжники из Нижегородской области.

Ранее Виталий Иванов стал бронзовым призером чемпионата России по лыжному двоеборью.

Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проходил с 30 сентября по 6 октября 2025 года в Сочи. Соревнования являются заключительными в летнем сезоне и проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.