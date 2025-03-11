Спортсмены Подмосковья взяли бронзу чемпионата России по шорт-треку

Команда конькобежцев из Московской области заняла третью ступень пьедестала почета в смешанной эстафете на дистанции 2 000 м. В составе сборной региона выступили Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская, Павел Конычев, Яков Шуляк и Александр Шульгинов. Первое и второе места заняли представители Санкт-Петербурга и Челябинской области соответственно.

Чемпионат России — это главные старты страны в шорт-треке. В Республике Башкортостан состязались сильнейшие конькобежцы из 15 регионов страны, а также сборная команда Белоруссии. Соревнования стали финальными в текущем зимнем сезоне для российских конькобежцев.

Чемпионат России по шорт-треку проходил с 6 по 9 марта 2025 года в Уфе. Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.