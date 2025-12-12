Спортсмены Подмосковья взяли 6 медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях «Суперфинал» по прыжкам в воду. В копилке сборной региона три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Казанцева (Областной центр по олимпийским видам спорта, Электросталь) завоевала две медали высшей пробы: в прыжках с вышки 10 м и в синхронных прыжках с вышки 10 м в тандеме со спортсменкой из Москвы.

Еще одно «золото» команде принесла Елизавета Кузина (Областной центр по олимпийским видам спорта, Электросталь) в синхронных прыжках с трамплина 3 м в паре с представительницей Свердловской области. В этой же дисциплине Виктория Казанцева стала бронзовым призером, выступая вместе со спортсменкой из Санкт-Петербурга.

Серебряную медаль в одиночных прыжках с трамплина 3 м завоевала Елизавета Кузина.

В мужских синхронных прыжках с трамплина 3 м бронзовым призером стал Владислав Качанов (Областной центр по олимпийским видам спорта, Электросталь) в паре с атлетом из Санкт-Петербурга.

Всероссийские соревнования «Суперфинал» по прыжкам в воду проходили с 4 по 7 декабря 2025 года в Краснодаре в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

В дебютном турнире приняли участие 39 сильнейших спортсменов страны, которые отобрались по итогам сезона, включая всероссийские соревнования, Кубок и чемпионат России. По результатам соревнований Елизавета Кузина и Виктория Казанцева вошли в состав национальной сборной для участия в Кубке мира в 2026 году.

