Спортсмены Подмосковья взяли 6 медалей на спартакиаде учащихся по прыжкам в воду

Подмосковные спортсмены стали обладателями шести медалей высшей пробы на XII летней спартакиаде учащихся России по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсмен Спартак Гаркуша стал лучшим в дисциплине «трамплин 3 м. (юноши)», в индивидуальных прыжках с вышки на 5, 7,5 и 10 м.

Кроме того, подмосковный тандем Ильи Надеева и Спартака Гаркуши занял высшую ступень пьедестала почета в синхронных прыжках с вышки на 5, 7,5 и 10 м. и в синхронных прыжках с трамплина высотой 3 м.

XII летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России по прыжкам в воду проходила с 4 по 7 июля 2024 года в г. Пенза во дворце спорта «Буртасы». Участниками состязаний стали 78 спортсменов из 13 регионов России. Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.