Спортсмены Подмосковья взяли 4 медали на первенстве РФ по воднолыжному спорту

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на первенстве России по воднолыжному спорту. В копилке представителей региона одно «золото», два серебра и одна бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Победителем в прыжках с трамплина в подгруппе «юноши до 17 лет» стал подмосковный спортсмен Павел Смирнов (Дубна). На втором и третьем местах расположились представители Саратовской области.

В группе «девушки до 15 лет» спортсменка Алена Устинова (Дубна) завоевала «серебро» в прыжках с трамплина. Первое и третье места в этих соревнованиях у представительниц Москвы и Ярославской области соответственно. Кроме того, Алина Устинова заняла второе место в многоборном зачете.

Дарья Мананникова (Дубна) принесла команде бронзовую медаль в фигурном катании в категории «девушки до 15 лет». Первое и второе места заняли спортсменки из Москвы.

Первенство России по воднолыжному спорту проходило с 28 по 30 августа в воднолыжном клубе «Вега» в Химках (Московская область). В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из шести регионов.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.