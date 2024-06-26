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Спортсмены Подмосковья взяли 3 медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе

Спортсмены Московской области завоевали три медали на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. В копилке представителей региона два золота и бронза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Антон Аристархов стал лучшим в дисциплине «пистолет пневматический 10 м» среди мужчин. Вторая медаль высшей пробы у представителей региона в составе команды. Егор Моисеев, Антон Аристархов и Дмитрий Бондарь заняли высшую ступень пьедестала в дисциплине «пистолет пневматический 10 м., командные соревнования».

«Бронзу» завоевали Софья Никулина и Антон Аристархов в составе смешанной пары, выступая в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м.

Чемпионат и Кубок России по пулевой стрельбе проходит с 17 по 27 июня 2024 года в с. Игнатово Дмитровского округа.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.