Спортсмены Подмосковья взяли 21 медаль на Всероссийских соревнованиях по боксу

Подмосковные спортсмены заняли первое общекомандное место в неофициальном зачете на всероссийских соревнованиях по боксу на призы чемпиона мира среди военнослужащих, чемпиона Европы Дмитрия Двали. В копилке представителей региона восемь золотых, шесть серебряных и семь бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями соревнований стали: Игорь Минченко (в/к 50 кг, Балашиха), Дмитрий Кравцов (в/к 54 кг, Ногинск), Ярослав Лобанков (в/к 60 кг, Ногинск), Дмитрий Волков (в/к 63 кг, Егорьевск), Сергей Курочкин (в/к 70 кг, Королев), Артем Мардоян (в/к 75 кг, Видное), Арсений Никифоров (в/к 80 кг, Ногинск), Руслан Кайбелев (в/к 80+ кг, Подольск).

Серебряные медали турнира завоевали: Муслим Орипов (в/к 54 кг, Одинцово), Дамир Абубекеров (в/к 57 кг, Щелково), Максим Половинкин (в/к 63 кг, Балашиха), Дмитрий Иванов (в/к 70 кг, Подольск), Владислав Герасимов (в/к 75 кг, Подольск) и Андрей Серебряков (в/к 80+ кг, Ногинск).

Бронзовыми призерами стали: Богдан Двали (в/к 46 кг, Балашиха), Дмитрий Глазков (в/к 50 кг, Ногинск), Шабузгерей Шамхалов (в/к 54 кг, Балашиха), Захар Панин (в/к 57 кг, Клин), Артем Макаркин (в/к 63 кг, Подольск), Владимир Сибагатулин (в/к 70 кг, Видное) и Егор Валишвили (в/к 75 кг, Ивантеевка).

Подмосковный боксер Дмитрий Кравцов награжден специальным призом «За лучшую технико-тактическую подготовку». Победители и серебряные призеры турнира выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта».

Соревнования прошли в г. о. Балашиха с 22 по 26 апреля. В них приняли участие 188 спортсменов 15-16 лет из 32 субъектов России в 13 весовых категориях от 46 до 80 и выше килограммов.

Турнир организован в соответствии с целями Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.