сегодня в 18:00

Спортсмены Подмосковья взяли 2 медали на спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ОВЗ

Представители Московской области завоевали две медали на I зимней Спартакиаде стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В копилке спортсменов региона золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золотую медаль в дисциплине «слалом гигант» (спорт слепых) завоевала подмосковная спортсменка Елизавета Мурга (Дмитровский г.о.). В этой же дисциплине по программе спорта глухих серебряным призером стал второй представитель Московской области Иван Павлик (Дмитровский г.о.).

В турнире принимают участие порядка 100 спортсменов из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В программе – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих и спорт слепых в пяти дисциплинах: «лыжные гонки», «горнолыжный спорт», «сноуборд», «керлинг» и «шахматы».

Соревнования I зимней Спартакиады стран СНГ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья проходят с 14 по 20 декабря в Уфе (Башкортостан).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.