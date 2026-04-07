Спортсмены Подмосковья выиграли три медали на Кубке Подмосковья

Сборная Московской области завоевала две золотые и одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях «Кубок Подмосковья» по прыжкам в воду, которые прошли с 30 марта по 5 апреля в Рузе. Награды спортсмены получили в синхронных и смешанных прыжках с трехметрового трамплина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина среди юниоров победу одержали Владислав Качанов и Илья Надеев, представляющие областной центр олимпийских видов спорта в Электростали. По итогам выступления они набрали 364,14 балла и заняли первое место. Серебряные медали в этой дисциплине завоевали Спартак Гаркуша и Артем Великанов с результатом 334,74 балла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.