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Спортсмены Подмосковья выиграли 2 медали на соревнованиях по велосипедному спорту

Спортсмены Московской области завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях по велоспорту ВМХ фристайл-парк среди мужчин. В копилке представителей Подмосковья золотая и серебряная награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Победителем соревнований стал воспитанник училища олимпийского резерва № 1 Московской области Игорь Соколов. Второй спортсмен региона Дмитрий Галкин, также представляющий УОР № 1, стал серебряным призером соревнований. Атлеты тренируются под руководством наставников Олега Теряева и Алексея Малинина.

Турнир проходил на уникальной площадке в Лужниках в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 3 по 4 августа.

Всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ фристайл-парк (или парк смешанный) среди мужчин проводились в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.