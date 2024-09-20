Спортсмены Подмосковья удостоились двух золотых наград на Всероссийских играх

Самбисты из Подмосковья завоевали две золотые медали на Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Спортсмен из городского округа Лыткарино Максим Макеев занял первое место в весовой категории до 54 кг. Еще одна представительница региона Анастасия Гордеева из городского округа Королев завоевала золотую медаль в весе до 47 кг.

Данный результат позволил сборной Московской области занять третье место в общекомандном зачете среди 68 субъектов РФ. В составе команды выступали: Максим Макеев и Виктория Исаева из городского округа Лыткарино, Мира Тураева из Раменского городского округа, а также Анастасия Гордеева, Филипп Ахтырский и Никита Стрельцов из городского округа Королев.

​Соревнования по самбо в рамках вторых всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского проходили в городе Кстово Нижегородской области. В них приняли участие спортсмены от 12 до 14 лет из 68 субъектов РФ и из Белоруссии.

​Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.