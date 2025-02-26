Спортсмены Подмосковья участвуют в первенстве России по конькобежному спорту

Спортсмены Государственного училища олимпийского резерва городского округа Бронницы принимают участие в первенстве России по конькобежному спорту среди юношей и девушек 16-17 лет, которое проходит с 25 по 27 февраля в Конькобежном центре «Коломна», сообщает пресс-служба администрации округа.

На трассы вышли талантливые спортсмены с разных уголков страны, чтобы продемонстрировать свои навыки и борьбу за медали. Это событие — отличный шанс для юных атлетов показать себя на высоком уровне и, возможно, завоевать путевки на международные соревнования.

Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м; в масстарте на 10 кругов; в командном забеге на 6 кругов; в командном забеге на 8 кругов; в многоборье (500 м + 3000 м + 1500 м + 5000 м); в многоборье (500 м + 1500 м + 1000 м + 3000 м).

«Конькобежный спорт требует не только физической подготовки, но и силы духа, и здорово, что молодое поколение спортсменов стремится к новым вершинам», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.