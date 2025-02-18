Спортсмены Подмосковья стали призерами чемпионата Центрального федерального округа

Более 400 сильнейших спортсменов из 15 регионов страны сошлись в напряженной борьбе на чемпионате и первенстве ЦФО по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. Победа в турнире такого уровня дает право спортсменам бороться на чемпионате и первенстве России, сообщает пресс-служба Можайского округа.

Соревнования в этом году были приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и посвящены памяти погибших героев во время СВО.

Можайский округ был представлен тремя спортсменами Дворца спорта «Багратион», каждый из которых показал отличный результат. Алина Корабцова в упорной борьбе уступила сопернице и заняла второе место, а Варвара Веснина замкнула тройку победителей, став бронзовым призером Чемпионата.

Даниил Цветков, принявший участие в турнире, достойно показал тактику ведения боя, но победителем не стал, уступив более сильным соперникам.

«Поздравляем ребят и их тренеров с заслуженными наградами и желаем достойно представить Подмосковье на будущем Чемпионате России!» — подчеркнули в пресс-службе администрации округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.