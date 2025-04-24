Спортсмены Подмосковья стали победителями Кубка России по маунтинбайку

Подмосковные спортсмены Александра Ушакова и Ярослав Шведов стали победителями Кубка России по маунтинбайку. Триумфаторами турнира представители региона стали по итогам двух этапов в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Московской области Александра Ушакова, тренирующаяся в Краснознаменске, завоевала золотую медаль Кубка России, благодаря победе на обоих этапах в этой дисциплине.

Еще один представитель Подмосковья, Ярослав Шведов, который представляет Химки, победив на втором этапе Кубка России и набрав в общем итоге 43 очка, стал победителем Кубка России среди мужчин.

«По гонке я заметил, чтобы быстрее всех прохожу прыжковый элемент трассы и принял решение использовать это в тактической борьбе на финише. В гору ехать было тяжело, потому, что соперники не давали отдыхать. Я старался использовать свои сильные стороны и это принесло мне удачу», — сказал Ярослав Шведов после финиша.

II этап Кубка России по велоспорту-маунтинбайк состоялся в поселке Псебай (Краснодарский край) 18 и 19 апреля 2025 года.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.