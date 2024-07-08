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Спортсмены Подмосковья победили в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

Со 2 по 5 июля во Владимире проходили соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Центрального федерального округа на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России в 2024 году, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В соревнованиях принимали участие 18 команд из всех регионов Центрального федерального округа. Всего более 400 спортсменов.

Соревнования проходили на двух стадионах города Владимира: «Торпедо» и «Прометей». Спортсмены состязались в традиционных дисциплинах пожарно-прикладного спорта: штурмовая лестница, полоса препятствий, пожарная эстафета, боевое развертывание.

5 июля на стадионе «Торпедо» состоялось торжественное награждение последних этапов соревнований и победителей соревнований в общекомандном зачете.

В пожарной эстафете среди девушек 1 место заняла команда Московской области; среди юношей 1 место — команда Московской области; среди мужчин 1 место — Московская область.

В боевом развертывании среди девушек 1 место заняла команда Московской области; среди юношей 1 место — Московская область.

Победителями соревнований в общекомандном зачете стали: среди юношей и девушек 1 место заняли команды Московской области; среди мужчин и женщин 1 место — Московская область.

В Московской области создали Главное управление региональной безопасности для обеспечения общественной, экономической безопасности, укрепления законности и правопорядка, профилактики коррупции и иных правонарушений. Ведомство также занимается противодействием терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Подмосковья. Кроме того, оно контролирует вопросы погребения и похоронного дела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.