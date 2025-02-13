9 марта во Дворце Ирины Винер в Лужниках состоятся международные соревнования по кекусинкан — КУБОК НАЦИЙ. Заявки на участие в соревнованиях подали 25 стран, а также 40 регионов России, сообщают организаторы мероприятия.

Большая делегация спортсменов заявлена от Московской области, всего 198 человек: Подольск — 80 спортсменов, Люберцы — 22, Балашиха — 17, Одинцово — 23, Мытищи — 15, Химки — 13, Видное — 10, Красногорск — 14, Долгопрудный — 4.

В регионе действует сеть сильных спортивных клубов, которые готовят будущих чемпионов. Всего в Подмосковье киокусинкай, одной из дисциплин которого является кекусинкан, занимаются свыше 9,6 тыс. человек, в том числе более 2 тыс. девушек. На Спартакиаде учащихся России в 2024 году сборная Московской области по виду спорта заняла 3 общекомандное место среди субъектов РФ, завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

Организатором события выступают Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клуб карате кёкусинкан «Подольск-Додзё», является одним из самых результативных клубов в стране.

Мероприятие проходит при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международные соревнования Кубок Наций проводятся в статусе официальных и включены в единый календарный план министерства спорта РФ.

Соревнования проходят в рамках проекта СПП «Иволга» — «ОБЪЕДИНЕНИЕ РАЗВИТИЕ СПОРТ». Цель проекта — объединение на основе идеи спорта людей разных национальностей и культур, создание возможности для встреч и обмена опытом, демонстрации здорового образа жизни, популяризация занятий спортом как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека.

Впервые Кубок наций состоялся в феврале 2024 года. В соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из 12 стран. Призерами турнира стали спортсмены из 11 стран: РФ, Государство Кувейт, Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Казахстан, Турецкая Республика, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан, Республика Абхазия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.