Спортсмены округа Пушкинский завоевали медали на областных соревнованиях по боксу

В Красноармейске прошли чемпионат и первенство Московской области по боксу среди девушек, где за первенство боролись более 90 участниц. Спортивную школу «Ивантеевка» округа Пушкинский достойно представили Алена Курчиева, Валерия Ветохина и Ангелина Верченко. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Результаты соревнований: Ангелина Верченко — золото, Валерия Ветохина — бронза. Ангелина Верченко также выступила на Всероссийских соревнованиях по боксу общества «Динамо» среди спортсменок 15–16 лет, которые проходили в городе Собинка Владимирской области. Проведя три захватывающих боя, она завоевала серебро и получила право участвовать в первенстве России. Особенно трогательными стали отзывы зрителей, которые наблюдали за матчами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.